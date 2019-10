Angebote für alle Spurweiten

Modelleisenbahner treffen sich zum Hallenflohmarkt

Modellbahnfreunde konnten am Donnerstag aufatmen: Zum ersten Mal nach über zehn Jahren gab es wieder einen Hallenflohmarkt des Modell-Eisenbahn-Clubs Wuppertal. Das hat sich t-online.de-Autor Ulrich Brüne nicht entgehen lassen.

Schon eine Viertelstunde vor Eröffnung drängeln sich die ersten Besucher vor dem Eingang. In der Halle des Stahlhandels Holzrichter in der Barmer Eschenstraße in Wuppertal veranstaltet der Modell-Eisenbahn-Club Wuppertal (MEC) nach über zehn Jahren zum ersten Mal wieder einen Hallenflohmarkt. Über 20 Aussteller aus der Region präsentieren auf mehr als 200 Metern Länge an ihren Ständen alles, was das Herz der Modellbahnfreunde höher schlagen lässt.

Es sei mal wieder an der Zeit gewesen, einen Flohmarkt auszurichten, erläutert der Vorsitzende des MEC, Andreas Hölschen. Anregungen dazu seien immer wieder aus den Reihen der Mitglieder gekommen. "Wir haben gemerkt, dass wir hier eine Lücke schließen müssen. Und das große Interesse gibt uns recht." 1950 gegründet, gehört der Wuppertaler Modell-Eisenbahn-Club zu den größten seiner Art in Deutschland. Heute betreibt er in seinen Räumen zehn Anlagen in acht Spurweiten.

Und so wird auch in der Eschenstraße gefachsimpelt, getauscht und gehandelt: Dieter Kentler ist extra aus Hilden gekommen, um hier seine umfangreiche Sammlung zu erweitern. "Mit ein bisschen Glück, findet man auf solchen Flohmärkten immer interessante Stücke", verrät er.

Der Flohmarkt bot alles, was das Sammlerherz begehrt. (Quelle: Ulrich Brüne)



Alles für die kreative Anlagengestaltung

Zu bestaunen gibt es viele exzellente Bahnmodelle, historische Raritäten, technisch raffinierte Neuheiten aller Spurweiten sowie unendlich viel Zubehör für die kreative Anlagengestaltung. Besonders auffällig: Die ausgefallenen Modelle, die Klaus Stendera auf seinem kleinen Stand anbietet. Seit fast 50 Jahren bastelt der 72-Jährige historische Modelle aller Spurweiten. "Es finden sich immer wieder Interessenten, die die Arbeit und meine Modelle zu schätzen wissen", ist sich der Hobbybastler sicher.

Mit einer ganz anderen Motivation ist Stefan Lohkamp gekommen: Er bietet interessante Einzelstücke aus dem Modelleisenbahn-Nachlass seines Vaters an. Der war begeisterter Sammler. Der Sohn sammelt zwar auch, aber: "Den gesamten Nachlass zu behalten, würde mich schon räumlich überfordern." So hofft er nun auf Interessenten, die die Sammlung oder Einzelstücke daraus zu schätzen wissen.







Und dann ist da noch Niklas. Der 14-Jährige hat im Kleinstformat eine komplette Dampfmaschinenfabrik aufgebaut. Da zischt und dampft es an allen Ecken und aus allen Rohren. "Ein Nebenhobby", wie er t-online.de verschmitzt anvertraut.



Der 14-jährige Niklas Hainbach: Die Welt der Dampfmaschine ist sein "Nebenhobby". (Quelle: Ulrich Brüne)