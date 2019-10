Probleme an Kreuzung

Bauarbeiten vor Schwebebahn-Station Vohwinkel beginnen später

08.10.2019, 11:19 Uhr | t-online.de

Die Schwebebahn in Wuppertal: Eine geplante Sperrung an der Station Vohwinkel wird verschoben. (Quelle: Jochen Tack/imago images)

Die an der Schwebebahnstation Vohwinkel in Wuppertal geplanten Bauarbeiten verzögern sich. Grund dafür sind Probleme an einer Kreuzung.

Die Wuppertaler Stadtwerke (WSW) hatten eigentlich geplant, ab Mittwoch vor der Schwebebahnstation eine neue Absperrung in eine Wasserleitung einzubauen. Doch daraus wird nichts: Wegen einer Kabelstörung im Kreuzungsbereich von Vohwinkeler Straße und Zur Langen Brücke müssen die angekündigten Arbeiten um zwei Wochen verschoben werden, heißt es in einer Mitteilung der WSW.







Bevor es losgehen kann, wollen die Stadtwerke den Kabelschaden demnach zunächst ab Donnerstag beheben. Dafür muss die Ampelschaltung angepasst werden. Fußgänger können den Bereich allerdings weiterhin passieren.