Regenbogen erstrahlt ab Mitte 2020

Wuppertal bekommt zweite Lego-Brücke

06.11.2019, 16:12 Uhr

Die Lego-Brücke an der Schwesterstraße in Elberfeld ist über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt. Jetzt hat der Verkehrsausschuss der Stadt Wuppertal das Okay für eine zweite Lego-Brücke gegeben.

In Wuppertal der Künstler Martin Heuwold alias MEGX die Brücke über die Dahler Straße in den Sommerferien 2020 zur zweiten Lego-Brücke der Stadt umgestalten. Er hatte bereits der ersten Brücke in der Schwesterstraße in Elberfeld ein neues Design verpasst. Der Verein "Wuppertalbewegung" hatte sich im Anschluss für die Umgestaltung einer zweiten Brücke im Osten Wuppertals eingesetzt.





Nachdem der Verkehrsausschuss der Stadt Wuppertal nun sein Okay gegeben hat, kann sich der Künstler an die Planung machen. Die Kosten für die Umgestaltung trägt die Wuppertalbewegung. Die Farbfolge der zweiten Brücke soll an einen Regenbogen erinnern.