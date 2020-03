Förderung zum Städtebau

Wie Wuppertal mit zehn Millionen Euro verschönert werden soll

25.03.2020, 12:49 Uhr | t-online.de

Die Stadt Wuppertal erhält vom Land NRW über zehn Millionen Euro zur Förderung des Städtebaus. Mit dem Geld sollen zahlreiche Projekte, wie etwa die Barrierefreiheit in der Elberfelder Innenstadt, realisiert werden.

Geldsegen für Wuppertal in schwierigen Zeiten: Die Stadt erhält vom Land Nordrhein-Westfalen insgesamt 10,37 Millionen Euro, um den Städtebau in der bergischen Metropole voranzutreiben. Gemeint sind damit Projekte, die sich der Gestaltung des öffentlichen Raumes widmen.

Von dem Geld soll in Wuppertal Einiges verschönert und umgebaut werden. So soll etwa die Barrierefreiheit in der Elberfelder Innenstadt hergestellt werden. Auch die Neugestaltung des Werth in Barmen, die Umgestaltung der Alten Freiheit und der Harmoniestraße stehen in der Liste der zu fördernden Projekte.



Auch das Umfeld des Berliner Platzes soll von dem Geld umgestaltet werden. Ebenso der Vorplatz am Mirker Bahnhof.

Politiker zufrieden mit Förderung

"Viele der Projekte sind bereits in Arbeit", erläutert Frank Meyer, Dezernent für Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr und Umwelt. "Wir können mit den Fördermitteln nunmehr in die konkreten Planungen einsteigen, entsprechende Aufträge vergeben und die Projekte umsetzen, mit denen wir die Attraktivität und Lebensqualität in unserer Stadt erhöhen und sichern."

Michael Schulte, CDU-Stadtverordneter und Sprecher der Ratsfraktion im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Bauen, freut sich ebenfalls über die Förderung. Er findet: „Angesichts der derzeit schwierigen Lage ist die Städtebauförderung ein richtiges und wichtiges Zeichen, dass das Land Nordrhein-Westfalen und der Bund an der Seite der Kommunen in unserem Land steht."