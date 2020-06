Nach Corona-Pause

Stadtführungen in Wuppertal wieder möglich

08.06.2020, 18:24 Uhr | t-online.de

Wochenlang konnten wegen der Coronavirus-Pandemie keine Stadtführungen in Wuppertal mehr stattfinden. Nun nimmt der Tourismus langsam wieder Fahrt auf und die Führungen werden wieder angeboten.

Touristen sind in Wuppertal seit der Coronavirus-Pandemie zwar rar geworden, so wie in fast allen deutschen Städten. Doch mit den zahlreichen Corona-Lockerungen und den bevorstehenden Sommermonaten bietet die Tourismus-Branche wieder einige Angebote an. So auch die Wuppertal Marketing, die ab dieser Woche wieder ihre Stadtführungen im Programm hat.

Den Gästen der Stadt wollen die Führer dann die Vielseitigkeit Wuppertals zeigen. Im Programm sind etwa Führungen zu dem Sektenführer Elias Eller, der das Viertel Ronsdorf prägte. Auch Villen im Wandel der Zeit, eine kulinarische Rundreise oder aktive Führungen mit dem Segway stehen auf dem Programm.

Der Veranstalter Wuppertal Marketing weist darauf hin, dass bei den Stadtführungen die Corona-Regeln eingehalten werden müssen. So ist der Sicherheitsabstand von eineinhalb Metern zu beachten. Teilnehmer sollen eine Maske mitbringen, da es sein kann, dass sie teilweise aufgesetzt werden muss, wenn das Einhalten des Abstands nicht möglich ist.