Technische Probleme

Wuppertaler Schwebebahn wird an Werktagen stillgelegt

03.07.2020, 09:25 Uhr | dpa

Die neuen Radreifen der Wuppertaler Schwebebahn sorgen weiterhin für Probleme und wirken sich auf den Fahrbetrieb aus. Deswegen fahren die Züge künftig nicht mehr an Werktagen.

Seit Betriebsbeginn vor etwas weniger als einem Jahr nach einer monatelangen Pause hat die Wuppertaler Schwebebahn bereits häufiger mit Pannen zu kämpfen gehabt. Nun steht die nächste an: Denn die Stadtwerke Wuppertal haben bekanntgegeben, dass die Schwebebahn wegen der Problemen an den Radreifen für ein Jahr stillgelegt werden soll. Der Betrieb werde ab dem 12. August von Montag bis Freitag stillstehen. Am Wochenende soll die Schwebebahn aber fahren. Bis Sommer 2021 soll es einen Ersatzverkehr geben.



Im April war festgestellt worden, dass die Radreifen sich unregelmäßig abnutzten. Seitdem mussten elf Fahrzeuge außer Betrieb genommen werden. Bereits Anfang Juni hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass es einen Lieferengpass für die Ersatzräder gebe.

Viele technische Probleme



Die über 100 Jahre alte Hochbahn war ab den 1990er Jahren saniert worden. Vor gut drei Jahren wurde ein neues Modell der Hängebahnen eingeführt.

Jedoch gab es immer wieder technische Probleme. Unter anderem fahren die Bahnen nach einem technischen Zwischenfall nicht mehr 60, sondern nur noch 40 Stundenkilometer. 2018 war eine Stromschiene auf mehreren Hundert Metern Länge vom Trägergerüst abgestürzt.