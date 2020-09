Für Schülertransport

Zusätzliche Busse verstärken Schwebebahn-Express

07.09.2020, 07:58 Uhr | t-online

Ein Bus des Schwebebahn-Express in Wuppertal: In den Stoßzeiten des Schülerverkehrs werden ab sofort mehr Busse eingesetzt. (Quelle: Oelbermann/imago images)

Der Schwebenbahn-Express bekommt Zuwachs. Um Schüler besser transportieren zu können, werden morgens und nachmittags zehn zusätzliche Busse eingesetzt. Hintergrund ist die Corona-Pandemie.

Der Schwebebahn-Express ersetzt mit Bussen unter der Woche die Schwebebahn und das Angebot soll nun verstärkt werden. Wie die WSW als Betreiber mitteilen, sollen im Schülerverkehr in Wuppertal ab sofort zehn zusätzliche Busse im Einsatz sein.

Damit haben Stadt und WSW auf einen Wunsch vieler Eltern reagiert, die zum Schuljahresbeginn volle Busse beklagt hatten. Denn sie befürchteten ein erhöhtes Infektionsrisiko mit dem Coronavirus, da in den Stoßzeiten die Busse teilweise sehr voll gewesen sein sollen.

Nun sollen laut Mitteilung ab sofort 22 zusätzliche Fahrten pro Schultag angeboten werden, aufgeteilt auf jeweils elf in den Morgen- und Nachmittagsstunden. Die Busse sollen überall dort eingesetzt werden, wo "die Anzahl der zu befördernden Schüler besonders hoch ist", heißt es in der Mitteilung. Das sei etwa an Schulzentren und den Gesamtschulen der Fall.

Finanziert wird die kurzfristige Bereitstellung der Busse privater Beförderungsunternehmen durch das Land Nordrhein-Westfalen. "Wir freuen uns sehr, dass wir die Maßnahme gemeinsam mit der Stadt so schnell umsetzen konnten und die Förderung des Landes genutzt wird", wird WSW mobil-Geschäftsführer Ulrich Jaeger in der Mitteilung zitiert.