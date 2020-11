"Beschäftigte bangen um Existenz"

Barmer Innenstadt erhält Förderung zur Stärkung des Handels

15.11.2020, 15:21 Uhr | t-online

Junge Menschen tragen Papiertüten von Zara und Mango in der Hand (Symbolbild): Die Innenstadt in Barmen erhält eine Förderung des Landes NRW. (Quelle: Peters/imago images)

Weil das Land NRW die Innenstädte als "Marktplätze des 21. Jahrhunderts" sieht, hat es ein Sofortprogramm zur Unterstützung von Handel und Gemeinden aufgelegt. Davon profitiert auch Wuppertal.

Die Corona-Krise hat den Wandel beim Einkaufsverhalten der Deutschen laut einer Mitteilung des Landes NRW noch gefördert, weil der Online-Handel nun weiter floriert und der stationäre Handel durch den Shutdown erhebliche Einbußen erlitten hätte. Deswegen hat das Land ein Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte aufgelegt.

Die Innenstadt in Wuppertal-Barmen erhält aus dem Fördertopf, der 70 Millionen Euro umfasst, rund 410.000 Euro. Das gab Heimatministerin Ina Scharrenbach am Freitag bekannt. Demnach erhalten 129 Kommunen noch in diesem Jahr rund 40 Millionen Euro. Im Jahr 2021 stehen dann weitere 30 Millionen Euro zur Verfügung, heißt es.

"Mit dem Sofortprogramm ermöglicht die Landesregierung den Städten und Gemeinden, rasch zu handeln, neue Wege zu gehen und Perspektiven zu entwickeln", heißt es in der Mitteilung des Landes. Denn viele Einzelhändler und ihre Beschäftigen würden um ihre Zukunft und die eigene Existenz bangen. Mit dem Sofortprogramm sollen etwa Kommunen die Möglichkeit bekommen, leerstehende Geschäfte in den Innenstädten vorübergehend anzumieten.