Staus möglich

Fahrbahn auf B7 bei Werther Brücke abgesackt – Sperrungen

14.01.2021, 08:22 Uhr | t-online

Die Wuppertaler Schwebebahnhaltestelle Werther Brücke (Archivbild): Auf der Fahrbahn der B7 in der Nähe der Station wurde eine Absackung entdeckt. (Quelle: Eibner/imago images)

Auf der Fahrbahn der B7 auf Höhe der Werther Brücke in Wuppertal ist eine Absackung entdeckt worden. Autofahrer müssen in dem Bereich mit Verkehrsbehinderungen rechnen.

Wegen einer Absackung, die am Dienstag in Wuppertal entdeckt worden ist, müssen Autofahrer im Bereich der Schwebebahnstation Werther Brücke mit Staus rechnen. Wie die Stadt mitteilte, ist "für Laien" ein Schlagloch sichtbar.

Die rechte Fahrspur in Richtung Oberbarmen sei deswegen gesperrt worden. Dies führte zu einem Stau in Richtung Alter Markt. Ein Abbiegen von der Brücke in Richtung Heidter Berg sei nicht möglich.

Die Absackung auf der B7 in Wuppertal ist abgesperrt: Warum die Fahrbahn absackte, ist noch nicht klar. (Quelle: Stadt Wuppertal/)



Am Mittwoch soll für die Ursachensuche die Fahrbahn aufgestemmt werden. Deswegen ist auch weiterhin mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen, heißt es weiter. Laut Stadt gestaltet sich die Suche nach dem Grund allerdings schwieriger als erwartet. Weitere Geräte würden benötigt. Die Suche soll deswegen am Donnerstag beginnen.

Laut Stadt sind alte Ausgrabungen oder ein entstandener Hohlraum möglicherweise für die Absackung verantwortlich.