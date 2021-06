Mit 75.000 Euro dotiert

Wuppertaler Bühnen erhalten Theaterpreis des Bundes

Die Kultur steht vielerorts wegen der Corona-Pandemie weiterhin still. Trotzdem konnten die Wuppertaler Bühnen im vergangenen Jahr überzeugen.



Die Wuppertaler Bühnen haben den Theaterpreis des Bundes 2021 erhalten. Sie konnten insbesondere bei zwei Punkten überzeugen: Zum einen bei der künstlerischen Qualität in Oper, Schauspiel und Sinfonieorchester. Zum anderen beim alternativen Kulturangebot während der Corona-Pandemie.

Die Verantwortlichen der Wuppertaler Bühnen: Sie freuen sich über die Auszeichnung. (Quelle: Stadt Wuppertal)



Sie hätten es laut Jury geschafft, trotz der Pandemie mit ihren Projekten im digitalen und im öffentlichen Raum sichtbar zu bleiben und auf die Menschen zuzugehen. "Die Wuppertaler Bühnen haben Impulse gesetzt und nicht nur ihre Kunst gezeigt, sondern auch den gesellschaftlichen Dialog angeregt und damit in die Welt gestrahlt", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Die Auszeichnung sei "eine großartige Bestätigung unserer Arbeit", so die Theater- und Orchesterleistung. "Sie ermutigt uns, die von uns eingeschlagenen Wege weiter zu beschreiten." Die Verleihung des Preises findet am 8. Juli in der Akademie der Künste in Berlin statt. Insgesamt werden dort elf kleine und mittlere Bühnen mit Auszeichnungen versehen.