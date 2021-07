Wuppertal

Decken durchgebogen: Wohnhaus in Wuppertal evakuiert

09.07.2021, 11:31 Uhr | dpa

Wegen Einsturzgefahr haben mehr als 20 Menschen in Wuppertal ihr Wohnhaus verlassen müssen. "In dem Haus hat sich ein derartig großer und lang zurückliegender Wasserschaden ausgebreitet, dass es zu gefährlich für die Bewohner war, zu bleiben", sagte eine Sprecherin der Stadt am Freitag. Zuvor hatte die "Westdeutsche Zeitung" berichtet. Demnach waren tragende Holzbalken durch die Feuchtigkeit langsam verfault.

Bewohner des Hauses hatten laut Sprecherin am Donnerstag die Einsatzkräfte verständigt, weil sich die Decken im Haus durchgebogen hatten. Das Haus sei daraufhin evakuiert und versiegelt worden. Die "etwas mehr als 20 Bewohner" mussten die Nacht in einem Hotel verbringen. Das Technische Hilfswerk sei im Einsatz gewesen.