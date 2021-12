Wuppertal

Sexueller Missbrauch von Patientinnen: Arzt vor Gericht

01.12.2021, 01:39 Uhr | dpa

Ein Arzt soll in Solingen jahrelang Patientinnen sexuell missbraucht haben. Von diesem Mittwoch (9.00 Uhr) an steht der Mediziner vor dem Wuppertaler Landgericht. Laut Anklage hat der 55-Jährige als Arzt in seiner Praxis das Behandlungsverhältnis ausgenutzt, um sich den Frauen in sexueller Absicht zu nähern.

Die Vorwürfe reichen in die Jahre 2012 bis 2017 zurück. Dann hatte eine Frau Anzeige erstattet und ihre Vorwürfe öffentlich gemacht. Danach meldeten sich weitere Frauen und erstatteten ebenfalls Anzeige. Laut Anklage wurden 21 Frauen Opfer des Arztes, einige von ihnen mehrfach. Die Anklage listet 28 Taten auf.