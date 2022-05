Wupperverband sieht sich in Umgang mit Hochwasser bestätigt

Der Wupperverband sieht sich durch ein Gutachten in seinem Umgang mit dem Extrem-Hochwasser im vergangenen Juli best├Ątigt. Der Verband berichtete am Mittwoch, ein Gutachten des Wissenschaftlers Holger Sch├╝ttrumpf, Professor am Institut f├╝r Wasserbau und Wasserwirtschaft an der RWTH Aachen, habe ergeben, dass der Wupperverband korrekt gehandelt und gr├Â├čere Sch├Ąden verhindert habe. Der Verband hatte das Gutachten bei dem Wissenschaftler in Auftrag gegeben.