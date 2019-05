Erster Song nach dreieinhalb Jahren

Silbermond singen kritisches Liebeslied auf den Osten

10.05.2019, 16:48 Uhr | dpa, mho, t-online.de

Back to the roots: Die Band Silbermond bringt einen neuen Song heraus und kehrt damit zu den eigenen Wurzeln zurück. Titel des Liedes: "Mein Osten".

Das neue Silbermond-Lied "Mein Osten" will das "aktuelle politische und emotionale Auseinanderdriften der Menschen im Osten" thematisieren, teilte die Band pünktlich zur Veröffentlichung mit.

Silbermond mit Sängerin Stefanie Kloß, Bassist Johannes Stolle, Gitarre- und Klavierspieler Thomas Stolle und Drummer Andreas Nowak entstand unter anderem Namen 1998 in Bautzen und gehört zu den erfolgreichsten deutschen Gruppen. Die Auseinandersetzung mit gesellschaftlich relevanten Themen war von Beginn an Bestandteil der künstlerischen Arbeit der vier Sachsen.

"Ich vergess' nicht, wo ich herkomm"

"Mein Osten" ist der erste Song von Silbermond nach mehr als dreieinhalb Jahren. Er erscheint völlig losgelöst von einem neuen Album und sollte am Freitag erstmals zu hören sein. "Risse gehen durch Familien und ein Riss geht auch durch mich [...]", lautet eine Zeile in dem Lied. Die Betroffenheit mit der Entwicklung in Ostdeutschland, Ausschreitungen von Rechten und anderen Verwerfungen habe zur Entstehung des Songs beigetragen, hieß es. Zugleich soll er eine Liebeserklärung an den Osten und ein Plädoyer für einen Dialog über verhärtete Fronten hinweg sein.







"Ich vergess' nicht, wo ich herkomm", singt die Frontfrau Stefanie in dem Song, der 2 Minuten und 40 Sekunden lang ist, immer wieder und: "Ich hab Bescheidenheit von dir, mein Osten, ich steh zu dir."