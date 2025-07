Angst vor hohen Kosten und Komplexität

Auch die Angst vor hohen Kosten bremst viele Unternehmen. Große Mittelständler (50 und mehr Beschäftigte) investieren zwanzigmal mehr in Digitalisierung. Auf 73 Prozent der kleinen Unternehmen (unter 5 Beschäftigte) entfallen lediglich 20 Prozent der Digitalisierungsausgaben. Laut KfW-Befund ist die Kluft zwischen großen und kleinen Mittelständlern im Zeitablauf sogar gewachsen: 2016 lag der Anteil kleiner Unternehmen an den Digitalisierungsinvestitionen noch bei 31 Prozent.

Schließlich bleibt die Komplexität der Umsetzung ein Hemmschuh. Gerade in anlagenintensiven Branchen wie der Industrie schrecken viele vor tiefgreifenden Veränderungen zurück. Prozesse, Strukturen und Netzwerke folgen dort häufig noch den Regeln einer vergangenen Welt – und die Angst, Geschäft und Arbeitsplätze durch digitale Experimente zu gefährden, ist groß.

Folgen für die Wirtschaft

Die Folgen des digitalen Rückstands im Mittelstand reichen weit über einzelne Unternehmen hinaus. Ohne umfassende Investitionen drohen gravierende wirtschaftliche Einbußen. Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft stehen auf dem Spiel, Arbeitsplätze geraten in Gefahr, und im internationalen Wettbewerb droht Deutschland ins Hintertreffen zu geraten.

Seit der Finanzkrise 2008 wächst der Abstand zwischen großen Unternehmen und dem Mittelstand in Sachen Produktivität. Digitalisierung und Automatisierung treiben diese Spaltung voran. Besonders bedrohlich ist die Gefahr einer Zweiteilung der Wirtschaft in sogenannte "Frontiers" und "Laggards": digitale Vorreiter mit innovativen Geschäftsmodellen auf der einen Seite, digital abgehängte Betriebe auf der anderen.

"Die Unternehmen lassen sich zu viel Zeit bei der Digitalisierung", mahnt Bitkom-Präsident Wintergerst. Sie wollen sich schrittweise in die digitale Welt bewegen, nicht disruptiv. Aber wenn man den Anschluss an die Spitzengruppe halten wolle, müsse man ehrgeiziger und schneller werden."

Zudem zeichnet sich eine regionale Schieflage ab. Fortschrittliche Ballungszentren könnten wirtschaftlich weiter davonziehen, während strukturschwächere Regionen zurückfallen. Gerade der Mittelstand gilt bislang als Garant für wirtschaftliche Teilhabe in der Fläche. Sein Rückstand bei der Digitalisierung gefährdet diese Rolle – mit möglichen Folgen für soziale Stabilität und Wohlstand im ganzen Land.

Ansätze zur Lösung: All in!

Der Wille zur Digitalisierung ist im Mittelstand vorhanden – doch der Weg dorthin bleibt steinig. Experten fordern eine konsequente Neuausrichtung der Digitalpolitik. Auch die deutsche und europäische Politik sei gefordert, sagt Wintergerst. "Sie muss das viel zu enge Regulierungskorsett lockern und dafür sorgen, dass die nötigen Investitionen wirklich fließen. Auch in der Digitalisierung muss es jetzt heißen: All in!"