Bekannt aus "California High School"

US-Serienstar stirbt mit 44 Jahren

03.02.2021, 11:07 Uhr | AFP

Dustin Diamond 1992 als Samuel Powers in der Serie "Saved by the Bell": Der Schauspieler ist mit 44 Jahren verstorben. (Quelle: Paul Drinkwater/NBCU Photo Bank via AP)

Der Schauspieler Dustin Diamond ist gestorben. Er war bekannt als Samuel Powers aus der Serie "California High School", die in den 90er Jahren auch in Deutschland zu sehen war.

Der durch die US-Serie "Saved by the bell" bekannt gewordene Schauspieler Dustin Diamond ist im Alter von 44 Jahren an Krebs verstorben. Diamonds Agent Roger Paul sagte am Montag, der aggressive Krebs sei erst vor drei Wochen diagnostiziert worden. "Dustin hat nicht gelitten", fügte Paul hinzu. "Dafür sind wir dankbar."

Der in Kalifornien geborene Diamond hatte Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre in der Sitcom "Saved by the Bell" mitgespielt, die in Deutschland unter dem Titel "California High School" ausgestrahlt wurde. In der TV-Serie über die Alltagsprobleme von Jugendlichen an einer Schule in Los Angeles verkörperte er den schrägen Charakter Samuel "Screech" Powers.

Nach dem Erfolg kam der Abstieg

In der Folge erhielt Diamonds aber nur noch kleinere Nebenrollen in unbedeutenden Produktionen. 2009 sorgte er mit einem Buch über die High-School-Serie mit allerhand pikanten Details für Aufsehen, musste später aber einräumen, Teile erfunden zu haben.

2015 wurde er wegen einer bewaffneten Auseinandersetzung zu vier Monaten Gefängnis verurteilt. Als die Streaming-Plattform Peacock im vergangenen Jahr eine Neuauflage von "Saved by the Bell" mit vielen Darstellern des Originals produzierte, fehlte Diamond.