DJ im Liebes-Glück

Felix Jaehn bestätigt seine Beziehung

25.02.2021, 17:19 Uhr | spot on news, dpa

Felix Jaehn: Der Musiker ist in festen Händen. (Quelle: Joshua Sammer/Getty Images)

Erst ein verräterisches Bild, jetzt die offizielle Bestätigung: Star-DJ Felix Jaehn führt eine glückliche und beflügelnde Beziehung. Gefunkt hatte es auf der Dating-App Tinder.

Felix Jaehn hat sich erstmals öffentlich zu seinem Beziehungsstatus geäußert. Im Interview mit dem Radiosender Energy verriet der DJ und Musikproduzent: "Ich bin seit relativ Kurzem in einer Beziehung und das beflügelt mich natürlich auch total."



Seit Sommer 2020

Bereits Mitte Januar hatte der Künstler für Spekulationen gesorgt, als er bei Instagram ein verräterisches Bild veröffentlichte, auf dem der Musiker mit einem Mann kuschelt. Wer der Unbekannte an seiner Seite ist, gab und gibt Felix Jaehn allerdings nicht preis.

Generell stehe das Paar, das sich seit "Sommer letzten Jahres" date, nicht so darauf, "uns selbst zu sehen und zu inszenieren". Warum der 26-Jährige das Foto damals dennoch postete? "In dem Moment hatte ich tatsächlich einfach mal Bock, das Glück mit der Welt zu teilen", erklärte Jaehn jetzt. Aus Gründen der Privatsphäre habe der DJ, der sich 2018 als bisexuell outete, seinen Partner jedoch unkenntlich gemacht.

Bei Tinder hats gefunkt

Das Paar soll sich auf der Dating-App Tinder kennengelernt haben. Die Plattform nutzt Felix Jaehn mittlerweile nicht mehr. "Ich habe die App jetzt natürlich wieder gelöscht, weil ich keine Notwendigkeit mehr habe."

Felix Jaehn wurde in Hamburg geboren und lebt in Mecklenburg-Vorpommern. Vor einigen Jahren wurde er mit Hits wie "Ain't Nobody" und "Cheerleader" bekannt. Seitdem gehört er zu den angesagtesten Musikproduzenten der Welt.