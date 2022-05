t-online hat ein neues Design. Wir zeigen Ihnen, was sich jetzt ändert – und warum.

Wissen Sie noch, wann Sie zum ersten Mal t-online genutzt haben? Ich erinnere mich: Die Startseite meines Internets hatte farbige Laschen am linken Rand, und das t-online-Logo war fĂĽr mich fester Bestandteil der Software, mit der ich jeden Tag ins Internet ging. Sie kam per CD-ROM ins Haus, bei mir genauso wie bei Millionen anderen Haushalten.

Das ist natürlich längst Geschichte. Geblieben ist über die Jahre Deutschlands bekannteste Internetmarke: t-online. Sie gehört schon lange nicht mehr zur Telekom, sondern zum Medienhaus Ströer. Dieses hat 2017 in Berlin eine neue Redaktion aufgebaut. Fünf Jahre später folgt nun mit einem umfassenden Relaunch die nächste Zäsur: Das Design und die technische Infrastruktur von t-online werden runderneuert.

Im Zentrum unserer Arbeit steht der Anspruch, Sie rund um die Uhr schnell, präzise und umfassend zu informieren: mit Nachrichten, Hintergründen und Servicebeiträgen zu allen Themen in Deutschland, der Welt und an Ihrem Wohnort. Darum kümmern sich rund 150 Journalistinnen und Journalisten, und es kommen immer mehr hinzu. In Krisenzeiten ist eine nüchterne, unabhängige Berichterstattung umso wichtiger.