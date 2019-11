WhatsApp

So schalten Sie nervige Gruppen stumm

30.11.2019, 15:08 Uhr | jnm , t-online.de

Sie rauben den letzten Nerv: WhatsApp-Gruppen, die das Handy zum vibrieren bringen, weil dauernd irgendwer etwas schreibt. Doch das muss nicht sein: So leicht können Sie Gruppen oder Nutzer stumm schalten.

Das kennt wohl jeder: Laufend vibriert das Smartphone, weil zwei Mitglieder in der Familiengruppe eine Sache besprechen, die für die übrigen Gruppenmitglieder überhaupt nicht interessant ist.

Ein radikaler Schritt wäre, einfach die Gruppe zu verlassen – doch ganz will man auf die Informationen aus der Gruppe oft nicht verzichten. Glücklicherweise gibt es einen viel einfacheren Weg: man kann eine Gruppe auch für einen bestimmten Zeitraum stumm schalten.

Gruppe stumm schalten: Das bringt es

Die Nachrichten in der Gruppe werden dabei trotzdem zugestellt und können auch jederzeit gelesen werden, sobald man die jeweilige Gruppe in WhatsApp öffnet. Gleichzeitig werden die Nachrichten aber nicht auf dem Sperrbildschirm angezeigt, außerdem machen sich ungelesene Nachrichten in stumm geschalteten Gruppen auch nicht als rote Benachrichtigungsblase am WhatsApp-Icon bemerkbar.

Das gleiche gelingt übrigens auch mit einzelnen Nutzern. Auch sie lassen sich stumm schalten, sodass besonders redselige Freunde oder Verwandte weiter plaudern können, ohne das die eigenen Nerven leiden. Die andere Person erfährt übrigens nicht, wenn sie von einem anderen Kontakt stumm geschaltet werden.

Gruppe stumm schalten: so geht es

Um einen Kontakt oder eine Gruppe stumm zu schalten, öffnet man zunächst die WhatsApp-App

Hier wechselt man in den "Chats"-Reiter und tippt auf die Gruppe oder den Kontakt, der stumm geschaltet werden soll.

Ein weiterer Fingertipp auf den Gruppen- oder Nutzernamen öffnet eine Einstellungsseite für diesen Chat.

Wählt man nun den Menüpunkt "Stumm", darf man entscheiden, ob Hinweise zu neuen Nachrichten für acht Stunden, eine Woche oder gar ein ganzes Jahr ausgeblendet werden sollen. Dauerhaft können Chats nicht stumm geschaltet werden. Übrigens lässt sich diese Einstellung jederzeit rückgängig machen, wenn man doch wieder auf neue Nachrichten hingewiesen werden möchte.

Im Übersichtsfenster über die verschiedenen Chats erkennt man an einem kleinen durchgestrichenen Lautsprechersymbol, wenn ein Kontakt stumm geschaltet ist. Hier sieht man übrigens auch, wenn neue Nachrichten in einer stummen Gruppe geschrieben wurden.





Wer eine Gruppe ganz verlassen oder einen Kontakt dauerhaft blockieren möchte, muss dazu den selben Weg gehen. Statt aber in der Einstellungsseite auf "Stumm" zu tippen, scrollt man ganz nach unten. Hier findet sich bei Gruppen der Punkt "Gruppe verlassen" und bei einem Einzelkontakt "Kontakt blockieren".