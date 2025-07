Tote bei Sturzflut: Notstand in New Jersey

Von dpa , t-online 15.07.2025 - 18:57 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Polizisten klettern auf die Skulptur "Molecule Man" nachdem dort Aktivisten ein Banner angebracht hatten. (Quelle: Polizei Berlin)

Protest gegen die Inhaftierung von Maja T. in Ungarn: In mehreren Städten haben linke Aktivisten Aktionen organisiert. Auch das ZDF-Hauptstadtstudio blockierten sie kurzzeitig.

Linke Aktivisten haben am Dienstag in mehreren Städten Proteste organisiert, um ihre Solidarität mit der derzeit in Ungarn inhaftierten Maja T. auszudrücken. Eine Gruppe blockierte den Eingangsbereich des ZDF-Hauptstadtstudios in Berlin. Ein Polizeisprecher erklärte, die zehn bis 14 vermummten Aktivisten hätten den Ort noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte wieder verlassen. Das ZDF bestätigte die Aktion und bezeichnete sie als kurz und friedlich, wollte sie weiter aber nicht kommentieren.

Eine weitere Gruppe hängte gegen Mittag mit Hilfe einer Drohne ein großes Transparent an die bekannte große Metallskulptur "Molecule Men", die in Berlin-Treptow in der Spree steht. Polizisten einer Technischen Einheit kletterten die Skulptur hoch und entfernten das Transparent, wie die Polizei mitteilte. Auch die Wasserschutzpolizei war im Einsatz. Zwei Aktivisten, die von Zeugen beobachtet worden waren, wurden von der Polizei festgenommen.

Kiel: Aktivisten klettern auf Baugerüst

Auch in Kiel hatten Aktivisten eine ähnliche Aktion gestartet. Das Höheninterventionsteam der Polizei musste sechs Mitglieder der "TurboKlimaKampfGruppe Kiel" (TKKG), die am frühen Morgen an einem Baugerüst am Kieler Landtag gestiegen sind, von dem Gerüst holen. Zwei weitere Menschen hätten das Gerüst freiwillig verlassen, teilte die Polizei mit.

Die Plakate, auf denen unter anderem die Aufschrift "Free Maja" zu lesen war, wurden eingerollt und entfernt. Alle acht Personen wurden festgenommen. Ihnen wird unter anderem Hausfriedensbruch vorgeworfen.

Die "TurboKlimaKampfGruppe" hatte zuvor mitgeteilt, dass sie mit der Aktion auf die Situation von Maja T. aufmerksam machen und eine Rücküberführung nach Deutschland fordern wolle.

Linke Aktivisten dringen in CSU-Büro ein

Im bayrischen Rosenheim gingen Aktivisten noch weiter: Eine vierköpfige Gruppe drang in das Rosenheimer Gebäude der CSU ein. Zusätzlich versammelten sich einige Personen vor dem Gebäude, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilte, ohne sich zu deren Motiven zu äußern.

Das Offene Antifaschistische Plenum Rosenheim hingegen teilte mit, dass Aktivistinnen und Aktivisten aus den eigenen Reihen das Wahlkreisbüro der Bundestagsabgeordneten Daniela Ludwig besetzt hätten, um für eine sofortige Rückführung von Maja T. zu kämpfen.

T. steht in Budapest wegen mutmaßlicher Körperverletzungen im Zuge von Protesten gegen Rechtsextreme im Februar 2023 vor Gericht. T. droht eine Verurteilung von bis zu 24 Jahren Haft. Erst am Montag beendete T. nach gut fünf Wochen einen Hungerstreik. In diesen war T. zuvor getreten, um bessere Haftbedingungen und eine Rücküberstellung nach Deutschland zu erreichen.