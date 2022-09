Bauherrenversicherung: Diese Versicherungen benötigen Sie

Bauleistungsversicherung

Feuerrohbauversicherung

Wollen Sie auch Schäden durch Feuer absichern, ist zusätzlich eine Feuerrohbauversicherung notwendig. Sie springt bei Schäden am Rohbau ein, die durch Brand, Blitzschlag oder Explosionen entstehen. Das Glasbruchrisiko nach Einsatz der Scheiben ist ebenfalls abgedeckt.

Viele Versicherer bieten die Bauleistungsversicherung in Kombination mit einer Wohngebäudeversicherung kostenlos an. Bis zum Bezug des Hauses läuft die Bauleistungsversicherung. Danach tritt die Wohngebäudeversicherung in Kraft. Mehr zur Wohngebäudeversicherung lesen Sie hier.