Spielend leicht zu einem stattlichen Sparbetrag: Die 52-Wochen-Spar-Challenge macht es möglich. Erfahren Sie, wie diese Methode funktioniert und bares Geld sammelt.

Es gibt viele Möglichkeiten, Geld zu sparen. Münzen in ein Sparschwein zu werfen, ohne zu wissen, wie viel Geld zusammenkommt, ist eine davon. Eine andere verbindet Strategie mit Vorfreude auf das Ergebnis: die 52-Wochen-Spar-Challenge. Und so funktioniert sie.

Einfaches Sparprinzip

Die 52-Wochen-Spar-Challenge (übersetzt: Spar-Herausforderung) ist eine beliebte Methode, um spielerisch und ohne großen Aufwand einen beachtlichen Geldbetrag über das Jahr zu sparen. Das Prinzip ist denkbar einfach. In der ersten Woche sparen Sie einen Euro, in der zweiten Woche zwei Euro, in der dritten Woche sind es drei Euro – und so weiter.

Die wöchentliche Sparsumme erhöht sich also kontinuierlich um jeweils einen Euro pro Woche, bis Sie in der 52. und letzten Woche 52 Euro beiseitelegen. Am Jahresende haben Sie insgesamt 1.378 Euro gespart. Viele Menschen beginnen die 52-Wochen-Challenge zu Beginn eines neuen Jahres. Aber auch in der Mitte des Jahres können Sie damit starten, wenn Sie beispielsweise für den Sommerurlaub im nächsten Jahr sparen.

Vorteile:

Sie beginnen mit überschaubaren, kleinen Beträgen, die sich langsam steigern.

Das Konzept ist einfaches und verständlich, ohne komplizierte Berechnungen.

Spaßfaktor und Motivation sollten hoch sein durch den sichtbaren Erfolg.

Spar-Challenges bieten die Chance, Ausdauer und Disziplin im Umgang mit Geld zu lernen.

Am Ende der Challenge winkt ein hoher Sparbetrag von über 1.300 Euro nach einem Jahr.

Nachteile:

Sie benötigen Ausdauer und kontinuierliche Disziplin über 52 Wochen.

In den letzten Wochen werden die Beträge recht hoch. Im November summiert sich der Sparbetrag bereits auf 186 Euro. Die letzten vier Monate tragen überproportional zum Sparerfolg bei.

Für Geringverdiener können die Sparsummen schnell zu hoch werden.

Die Challenge eignet sich besonders für Personen, die bisher wenig gespart haben und einen Anreiz zum regelmäßigen Sparen benötigen. Durch den überschaubaren Start und die klare Systematik lässt sich Schritt für Schritt die Spardisziplin aufbauen.

465 Euro in 30 Tagen

Für Gutverdiener mit höheren Sparmöglichkeiten sind die Beträge eventuell zu niedrig – doch Sie können das System ändern und höhere Beträge sparen. Bei der Challenge 465 Euro in 30 Tagen sparen Sie am ersten Tag des Monats einen Euro, am zweiten Tag zwei Euro, am dritten Tag drei Euro – und so weiter.

Am 30. Tag sind es schließlich 30 Euro. In der Summe ergeben sich am Monatsende 465 Euro. Hat der Monat 31 Tage, sind es sogar 496 Euro. Diese Spar-Herausforderung wird tatsächlich zu einer, wenn Sie damit jeden Monat von vorne beginnen.

Spar-Challenges haben Lerneffekt

Aus den genannten Beispielen wird schnell ersichtlich, dass es bereits mit kleinen Beträgen möglich ist, größere Summen anzusparen. Anfangs mögen die Erfolge noch überschaubar sein, doch nach einigen Monaten können Sie mit strategischem Sparen so gut wie jedes Sparziel erreichen.

Aus psychologischer Sicht kann das Erreichen von Sparzielen auch ein positives Gefühl bei Sparerinnen und Sparern auslösen – vor allem bei denjenigen, denen das Sparen schwerfällt. Spar-Challenges sind außerdem eine gute Übung für professionelles Sparen, beispielsweise mit ETFs. Lesen Sie hier, wie einfach ein ETF-Sparplan funktioniert und welche ETFs für den Einstieg geeignet sind.