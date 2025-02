Darum sollten Anleger die Eigenkapitalrendite kennen

Wer etwas investiert, möchte umso mehr herausbekommen. Das gilt bei Geld genauso wie bei Zeit und Energie. Ein Maß dafür, wie gut das beim Geld gelungen ist, ist die Eigenkapitalrendite. Was Sie darüber wissen sollten.

Wir erklären, was sich hinter dem Fachbegriff verbirgt, mit welcher Formel man die Rendite berechnet und was sie für Verbraucher bedeutet.

Was ist die Eigenkapitalrendite?

Die Eigenkapitalrendite (Return on Equity) ist eine Kennzahl, die die Eigenkapitalrentabilität misst. Sie setzt den Ertrag einer Investition ins Verhältnis zum Geldaufwand. Sie gibt also an, mit wie viel Einsatz ein bestimmter Gewinn erreicht wurde. Oder anders gesagt: wie hoch sich das investierte Kapital verzinst hat.