Eine gute Investition beginnt jedoch immer mit einer Investition in das eigene Wissen. Geldanlage ist immer mit Arbeit und einem gewissen Risiko verbunden. Während Wissen nahezu unbegrenzt angehäuft werden kann, liegt es in der Logik des Vermögens aufbaus , das Risiko bei jeder Geldanlage zu begrenzen.

Welche Risiken mit Geldanlagen verbunden sein können und wo das Risiko am geringsten ist, erklären wir Ihnen in folgendem Ratgeber.

Diese Risiken existieren beim Geldanlegen

Sichere Geldanlage: Festgeld

Wer sein Geld möglichst sicher anlegen möchte, ist mit einer Festgeldanlage gut beraten. Fast alle regionalen und überregionalen Banken und Sparkassen bieten Festgeld an. Eine Festgeldanlage kann in der Regel mit einer Laufzeit von einem bis zu 20 Jahren abgeschlossen werden. Die Zinssätze für langfristige Anlagen liegen im Herbst 2024 zwischen 2,5 und 3,25 Prozent.

Das Risiko besteht also nicht darin, dass Sie Ihr Geld verlieren könnten, sondern dass Sie möglicherweise besser verzinste Geldanlagen verpassen oder eine Wertentwicklung unterhalb der Inflationsrate erzielen. Denn beim Festgeld binden Sie sich für einen sehr langen Zeitraum an das Geldinstitut. Manchmal ist es möglich, Festgeldverträge vorzeitig zu kündigen, aber dann verlieren Sie alle Ansprüche auf die garantierte Verzinsung und haben in der Zeit, in der das Geld auf dem Festgeldkonto schmort, überhaupt keine Rendite erzielt.