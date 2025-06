So hatten russische Friedenstruppen in Bergkarabach die Vertreibung der dort lebenden Armenier nicht verhindert. Russland hatte sowohl Aserbaidschan als auch Armenien während des Konflikts unterstützt. Armenien kündigte daraufhin den Austritt aus der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit an, ein Militärbündnis von früheren Sowjetstaaten.

Prorussische Eliten hätten in Armenien an Einfluss verloren, heißt es in der Analyse des Lansing Institute. Die Denkfabrik schreibt weiter, eine innenpolitische Destabilisierung Armeniens könnte dem Kreml in jedem Fall helfen, seine Macht in der Südkaukasus-Republik wieder zu festigen. Insbesondere vor dem Hintergrund anderer geopolitischer Krisen. Es gehe dem Kreml wohl darum, in Armenien "eine unumkehrbare Neuausrichtung zu verhindern".