Testament gefunden: Das ist zu tun

Wer ein Testament findet, ist verpflichtet, es umgehend im Original an das zuständige Nachlassgericht zu übergeben. Dabei ist es egal, ob es inzwischen ein neueres Testament gibt oder es aus anderen Gründen unwirksam ist. Jedes Testament ist an die Behörde weiterzuleiten. Das gilt nicht nur für die Erben selbst, sondern auch für Personen, die mit der Haushaltsauflösung beschäftigt sind und während ihrer Arbeit ein Testament entdecken. Gibt man das Testament nicht beim Gericht ab, verstößt man gegen geltendes Recht und macht sich der Unterschlagung schuldig.

Ein Testament verjährt nicht

Für Testamente gibt es keine Verjährungsfristen. Im deutschen Recht macht es keinen Unterschied, wie viel Zeit seit dem Todesfall und dem Auffinden des Testaments vergangen ist. So ist es auch möglich, dass zu einem späteren Zeitpunkt ein neueres Testament auftaucht. Dann treten die darin genannten Verfügungen in Kraft. Sollte in der Zwischenzeit bereits ein Erbschein für die vermeintlichen Erben ausgestellt worden sein, wird dieser ungültig, falls in dem Testament eine andere Erbfolge vorgesehen ist.