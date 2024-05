Aktualisiert am 08.05.2024 - 18:26 Uhr

Teure Fehler – nicht am falschen Ende der Versicherung sparen

Im Alltag passiert schnell ein Missgeschick. Wer nicht mit einer Haftpflichtversicherung vorsorgt, greift tief ins Portemonnaie. Bei der Entscheidung kommt es auf das Kleingedruckte an.

Deckungssummen – nicht am falschen Ende sparen

Haftpflichtversicherung: Worauf achten bei den versicherten Schäden

In der Haftpflichtversicherung sind grundsätzlich folgende Schadensklassen versichert:

Was für den Abschluss der Versicherung wichtig ist: Versicherer schließen mitunter Sachschäden aus, die an Mietsachen entstehen. Dies kann zum Beispiel die Mietwohnung sein, aber auch ein Ferienhaus. Besonders auf Ihre Haustiere sollten Sie an dieser Stelle achten.