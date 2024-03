Gut zu wissen

In Deutschland ist eine Privathaftpflichtversicherung – anders als die Kfz-Haftpflicht – nicht gesetzlich vorgeschrieben. Es gibt aber Urlaubsländer, in denen das anders geregelt ist. So benötigen etwa Wintersportler in Italien seit 2022 eine private Haftpflichtversicherung, um die Pisten nutzen zu dürfen. Bei Verstößen drohen Bußgelder von bis zu 150 Euro sowie der Entzug des Skipasses.