In Deutschland können Sie sich gegen fast alles versichern – auch gegen private oder berufliche Streitigkeiten. Doch für wen lohnt sich das wirklich?

Rechtsberatung lieber selbst zahlen

"Wenn man nicht gerade den Top-Anwalt aus der Großstadt nimmt, kostet die Beratung gar nicht so viel wie man denkt. Das sind oft Stundensätze, die man auch aus der Autowerkstatt kennt." Unterm Strich kämen die meisten daher günstiger weg, wenn sie die Anwaltsstunden aus der eigenen Tasche zahlten, statt jedes Jahr aufs Neue 200 bis 300 Euro für eine umfassende Rechtsschutzversicherung hinzulegen.

Kai Fürderer leitet gemeinsam mit seiner Frau Iris die Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH mit Sitz in Herrsching am Ammersee. Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung ist eine Gesellschaft, die sich ausschließlich mit der fundierten Qualitätsprüfung auf Basis von anerkannten Qualitätsstandards und Normen beschäftigt.

"Am Ende ist die Frage immer: Stehen Beiträge und übernommene Kosten in einem gesunden Verhältnis?", sagt Fürderer. Wer etwa mit seinem Arbeitgeber um eine Abfindung in Höhe eines Monatsgehalts streite, hat unter Umständen längst mehr für die Rechtsschutzversicherung ausgegeben, als er durch die Abfindung wieder reinholen kann.