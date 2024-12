Kfz-Versicherung wechseln: So viel können Sie sparen

Wer wechselt, kann sehr viel Geld sparen – denn Neukunden bekommen die besseren Angebote. Aber worauf kommt es an, wenn man eine neue Kfz-Versicherung wählt? Alles Wichtige im Überblick.

Kurz zusammengefasst:

Den günstigsten Tarif finden

Leistungen prüfen

Welche Leistungen in einer neuen Police enthalten sind, sollte man genau prüfen. Für die Kfz-Haftpflicht empfehlen Experten eine Deckungssumme von 100 Millionen Euro und mindestens 15 Millionen Euro Deckungssumme pro geschädigter Person. In der Kaskoversicherung sollte es keine Kürzung bei grober Fahrlässigkeit geben und der Wildunfallschutz sollte idealerweise für alle Tiere gelten. Die Teilkaskoversicherung sollte neben direkten Schäden durch Marderbisse auch Folgeschäden bis mindestens 5.000 Euro abdecken. Bei der Vollkasko ist eine Neupreisentschädigung von mindestens 12 Monaten sinnvoll.

Rabattschutz beachten

Wer schon länger versichert ist und in seinem alten Vertrag einen sogenannten Rabattretter ohne Aufpreis hat, sollte prüfen, ob der neue Anbieter diesen beibehält. Neue Verträge bieten meist gegen einen Aufpreis von ca. 20 bis 30 Prozent einen Rabattretter an, der oft einen Schaden pro Jahr erlaubt, ohne in eine schlechtere Klasse zurückgestuft zu werden. Erkundigen Sie sich unbedingt beim neuen Anbieter, ob die Klasse beim Wechsel erhalten bleibt.