Abwasserbetriebe warnen Darum gehören Suppenreste nicht ins Klo

Von dpa-tmn Aktualisiert am 07.01.2022 Lesedauer: 1 Min.

Suppenreste in der Toilette entsorgen: Vor allem in Zeiten der Corona-Pandemie eine zusätzliche Belastung für die Abwasserbetriebe. (Quelle: Kateryna Kukota/Thinkstock by Getty-Images-bilder)

Nichts in die Toilette gießen, was die Rohre verstopfen kann – darum bitten die Abwasserbetriebe. Das gilt auch für Eintöpfe und Suppen. Die kommunalen Unternehmen erklären, wie diese richtig entsorgt werden.

Der Eintopf und die cremige Suppe von vor ein paar Tagen lassen sich schlecht entsorgen. Sie in der Toilette auszugießen und hinunterzuspülen, ist aber keine gute Lösung, erklärt der Verband Kommunaler Unternehmen (VKU), der die Abwasserbetriebe vertritt. Der Rat: Ist die Suppe sehr flüssig, kippt man sie am besten in einen Beutel und wirft diesen dann in die Tonne.

Kritische Infrastruktur in Coronazeiten absichern

Die Speiseabfälle können in den Abwasserrohren nicht nur für Gestank sorgen. Schlimmer ist, dass sie die Rohre verstopfen können. "Das, was die Abwasserbetriebe aktuell gar nicht brauchen, sind zusätzliche Reinigungseinsätze bei verstopften Pumpen", sagt eine VKU-Sprecherin. Denn angesichts hoher Corona-Infektionszahlen können auch diese systemrelevanten Betriebe stark in Mitleidenschaft gezogen sein.