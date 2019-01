Jahrhundertaufgabe

Hamburger Hauptbahnhof soll länger werden

18.01.2019, 18:30 Uhr | dpa

Der überlastete Hamburger Hauptbahnhof soll nach Plänen von Stadt und Bahn verlängert werden. Das denkmalgeschützte Gebäude soll an seiner Südseite eine Erweiterung erhalten. Das Vorhaben hat auch Kritiker.



Laut Machbarkeitsstudie, die im Verkehrsausschuss der Bürgerschaft vorgestellt wurde, soll der Bahnhof um rund 70 Meter verlängert werden. Geplant ist, das denkmalgeschützte Gebäude an seiner Südseite über den Steintordamm hinaus zu erweitern. Unter einem 37 Meter hohen Glasdach soll die Straße dann nur noch für Linienbusse befahrbar sein.

Erweiterung der Südseite: Bahnpassagiere könnten hier in Stadtbusse umsteigen. Rollentreppen sollen zu den Bahnsteigen hinabführen. (Quelle: DB Station+Service AG/Deutsche Bahn/dpa)



Baubehörde äußert Bedenken

An der Ostseite zum Hachmannplatz soll die Bogenkonstruktion des historischen Gebäudes durch Glasbögen verlängert werden. Dort sollen Markthallen und ein Hochhaus entstehen. Wie NDR 90,3 am Freitag berichtete, stößt dies jedoch aufgrund des Denkmalschutzes auf Bedenken in der Baubehörde.

Ansicht von oben: Laut den Plänen soll der Bahnhof um rund 70 Meter verlängert werden. (Quelle: DB Station+Service AG/Deutsche Bahn/dpa)



Der Verkehrsexperte der CDU-Fraktion, Dennis Thering, begrüßte die Erweiterungspläne. "Das Problem ist nur, dass das alles viel zu lange dauert."







Als Zeitrahmen zur Umsetzung sei bei der Präsentation Anfang, Mitte der 30er Jahre genannt worden. "Angesichts der Tatsache, dass der Bahnhof schon jetzt an seiner Kapazitätsgrenze ist, sollte das oberste Priorität haben." Auch der Peter Tschentscher (SPD), der Bürgermeister der Stadt, spricht von einem Jahrunhundertaufgabe.