Bei der "Knorr Feinschmecker Zitronen Butter Sauce" von Unilever sank der Butteranteil besonders stark: Statt wie bisher 25 Prozent enthält das Produkt nur noch 10 Prozent Butter. Damit die Sauce dennoch genauso schmeckt, wird in der Zubereitungsempfehlung nun sogar dazu geraten, zusätzlich fünf Gramm Butter hinzuzugeben. Doppelte Kosten für die Verbraucher also.

Auch Rewe hat an der Rezeptur einer beliebten Eigenmarke gedreht – und zwar an der von "ja! Bolognese". Sie enthält laut der Verbraucherzentrale nur noch 16 Prozent Rindfleisch – zuvor waren es 20,7 Prozent. An erster Stelle der Zutatenliste steht jetzt Wasser – das im Allgemeinen zu den günstigsten Zutaten zählt. Immerhin: Der Preis wurde leicht gesenkt – von 1,59 auf 1,45 Euro. Der Hersteller begründet die Änderung mit der Verbesserung der Sensorik.