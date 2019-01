Verbrechen nächste Woche geplant

Über 50 Islamisten in Ägypten festgenommen

29.01.2019, 16:56 Uhr | dpa

Ägyptische Sicherheitskräfte in Kairo: Gegen die Muslimbruderschaft geht die Regierung seit 2013 hart vor. (Quelle: imago)

54 Anhänger der Muslimbruderschaft sind in Ägypten verhaftet worden. Sie sollen ein Komplott geplant haben – mit Hilfe aus dem Ausland.

Ägyptische Sicherheitskräfte haben dem Innenministerium zufolge 54 Islamisten festgenommen, die einen Komplott geplant haben sollen. Die Mitglieder der Muslimbrüder und deren Sympathisanten hätten das Land am Nil mit Verbrechen in den nächsten Wochen destabilisieren wollen, teilte das Ministerium am Dienstag mit. Die Festgenommenen hätten dabei aus dem Ausland Hilfe von Anführern der verbotenen Organisation erhalten.





Anschlag auf den Philippinen: Mindestens 20 Tote nach Explosionen in Kirche



Ägypten geht seit dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi 2013 hart gegen die Muslimbrüder vor und verfolgt alle – ob moderat oder extremistisch – als Terroristen. Schätzungen von Menschenrechtlern gehen von bis zu 60.000 politische Gefangenen im Land aus.