Nationalteam entkommt Anschlag in Neuseeland nur knapp

Bei einem Terrorangriff in Christchurch sterben 49 Menschen. Mindestens ein Attentäter stürmt Moscheen und schießt um sich. Die Kricket-Nationalmannschaft aus Bangladesch entkommt der Hassattacke nur knapp.



Die Kricket-Nationalmannschaft von Bangladesch ist dem bewaffneten Angriff auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch wohl nur knapp entkommen. Laut Angaben der Nachrichtenagentur AFP hatten Spieler des Teams am Freitagsgebet teilgenommen. Ein geplantes Testspiel wurde abgesagt.

Bangladesh team escaped from a mosque near Hagley Park where there were active shooters. They ran back through Hagley Park back to the Oval. pic.twitter.com/VtkqSrljjV