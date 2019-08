Bildung einer neuen Regierung

Italiens Präsident setzt Parteien Frist bis Dienstag

22.08.2019, 21:23 Uhr | AFP

Italiens Regierung war gescheitert, die Bildung einer neuen Koalition stellt sich als schwierig heraus. Nun hat das italienische Staatsoberhaupt den Parteien mehr Zeit eingeräumt.

Nach dem Scheitern der Regierung in Italien hat Präsident Sergio Mattarella den Parteien eine Frist bis Dienstag gesetzt, um eine neue Koalition zu bilden. "Am Dienstag werde ich weitere Beratungen abhalten und die notwendigen Entscheidungen treffen", sagte Mattarella am Donnerstag. Ein neues Regierungsbündnis müsse ein Programm vorweisen können und über eine Mehrheit im Parlament verfügen, hob er hervor.

Am Dienstagabend war der bisherige Ministerpräsident Giuseppe Conte zurückgetreten, nachdem die rechtsradikale Lega-Partei die Regierung mit der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung hatte platzen lassen. Lega-Chef Matteo Salvini hatte rasche Neuwahlen im Herbst gefordert.





Mattarella traf sich am Mittwoch und Donnerstag zu Gesprächen mit Vertretern der Parteien und des Parlaments, um einen Ausweg aus der politischen Krise zu finden. Sollte Mattarella zu dem Schluss kommen, dass keine tragfähige Koalition möglich ist, könnte er zunächst eine Übergangsregierung aus parteilosen Fachleuten bilden oder Neuwahlen ansetzen.