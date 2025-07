Eine 23-Jährige prahlt mit Flügen in russischen Militärmaschinen – offenbar organisiert von einem hochrangigen Kreml-Beamten. Pikant: Es soll sich um Putins Verteidigungsminister handeln.

Ein möglicher Sexskandal erschüttert den innersten Machtzirkel in Moskau . Eine junge Frau behauptet in sozialen Netzwerken, mit einem Militärflugzeug der russischen Luftwaffe zu einem privaten Wochenendtrip geflogen worden zu sein – organisiert von einem hochrangigen Regierungsbeamten.

Die 23-jährige Maria Schalajewa veröffentlichte auf Instagram und Telegram Videos und Fotos, die sie an Bord einer Iljuschin Il-76 zeigen – einem Transportflugzeug des russischen Verteidigungsministeriums. Ziel des Flugs war demnach der Militärflughafen in Rostow am Don, wo sich das Hauptquartier der russischen Südgruppe der Streitkräfte befindet.