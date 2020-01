Spezialeinheiten nehmen fettleibigen IS-Prediger fest

Irakische Spezialeinheiten haben bei einer Razzia in Mossul einen wichtigen Funktionär der Terrormiliz "Islamischer Staat" festgenommen. Das einzige Problem: Er war zu dick für das Polizeiauto.

Die Festnahme von IS-Prediger Shifa al-Nima gilt als eine der wichtigsten Schläge gegen die Terrormiliz in jüngster Zeit. Der schwer übergewichtige Prediger wurde bereits am Donnerstag in seinem Versteck aufgefunden und konnte nicht ohne Weiteres von den irakischen Spezialeinheiten abtransportiert werden – er passte schlichtweg nicht in ein normales Polizeiauto. Der Mann wurde schließlich auf der Ladefläche eines Polizei-Trucks ins Gefängnis gebracht.



Angaben der irakischen Polizei zufolge gilt Nima als bekannter Prediger, der in Moscheen extreme Ansichten verbreitete und Menschen zum Kampf gegen Polizei und Sicherheitskräfte aufhetzte. "Er gilt als einer der vordersten Anführer von ISIS und hat viele Fatwas verhängt, die zur Ermordung von Gelehrten und Geistlichen geführt haben", erklärte ein Sprecher der irakischen Polizei.

Latest photos for #ISIS Mufti. He was the strongest supporter of demolishing Mosul heritage. He used to give the Friday Sermon in my neighborhood. He cheered up in the very Friday after the blowing of Prophet Jonah Mosque in the early days of their invasion.

