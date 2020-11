Terroranschlag in Österreich

Was bisher zum Angriff in Wien bekannt ist

03.11.2020, 00:29 Uhr | aj, t-online

Polizeieinsatz in der Wiener Innenstadt: In der Nähe einer Synagoge hat es offenbar einen Angriff gegeben. (Quelle: Screenshot: Twitter/BNO News)

Die Lage in Wien ist nach einen Terrorangriff in der Innenstadt unübersichtlich. Spezialeinheiten fahnden weiterhin nach mehreren flüchtigen Tätern. Das ist bisher über die Lage bekannt.

Nach einem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt am Montagabend läuft weiterhin ein Großeinsatz der Polizei. Ein Überblick über das, was bisher bekannt ist:

Die Polizei hat bestätigt, dass es mindestens sechs Tatorte im Zentrum von Wien gegeben hat, die nahe beieinander liegen. Innenminister Karl Nehammer sagte, dass als erstes gegen 20 Uhr in der Nähe der Synagoge in der Seitenstettengasse geschossen wurde. Dabei sei auch ein Polizist schwer verletzt worden.

Insgesamt berichten die Rettungsdienste von 15 Verletzten, darunter sieben Schwerverletzte, die in Krankenhäusern behandelt werden. Einige der Verletzten werden derzeit operiert. Behandelt würden Schussverletzungen.

Auch der angeschossene Polizist ist schwer verletzt worden. Laut Bundeskanzler Sebastian Kurz sei er aber außer Lebensgefahr.

Einer der Attentäter wurde von der Polizei erschossen. Kurz bestätigte kurz nach Mitternacht, dass nach mehreren weiteren flüchtigen Tätern gefahndet werde. Bürgermeister Michael Ludwig sagte, derzeit werde untersucht, ob der tote Angreifer einen Sprengstoffgürtel trage. Bei ihm sei Munition und ein Gewehr gefunden worden.

Die Motive der Tat sind derzeit noch unklar. Ein antisemitischer Hintergrund könne angesichts des Tatorts nicht ausgeschlossen werden, sagte Kurz mit Blick auf den Ort der ersten Schüsse nahe einer Synagoge. "Wir können zu dem Hintergrund noch nicht wirklich etwas sagen."

Die Wiener Polizei hat das österreichische Bundesheer zur Unterstützung angefordert. Die Soldaten werden in den kommenden Stunden von der Polizei den Objektschutz in Wien übernehmen, damit sich die Polizisten auf die Jagd nach den weiteren Tätern konzentrieren können.