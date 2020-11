Terroranschlag in Österreich

Was bisher zum Angriff in Wien bekannt ist

03.11.2020, 08:20 Uhr | aj, t-online

Die Lage in Wien ist nach einem Terroranschlag am Montagabend in der Innenstadt unübersichtlich. Spezialeinheiten fahnden nach weiteren Tätern. Das ist bisher über den Angriff bekannt.

Nach einem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt am Montagabend läuft weiterhin ein Großeinsatz der Polizei. Ein Überblick über das, was wir bisher wissen – und was nicht:





Die Polizei hat bestätigt, dass es mindestens sechs Tatorte im Zentrum von Wien gegeben hat, die nahe beieinander liegen. Innenminister Karl Nehammer sagte, dass als erstes gegen 20 Uhr in der Nähe einer Synagoge in der Seitenstettengasse geschossen wurde.





Insgesamt berichten die Rettungsdienste von 15 Verletzten, darunter sieben Schwerverletzten, die in Krankenhäusern behandelt werden. Behandelt würden Schussverletzungen, es habe aber auch eine Stichverletzung gegeben.

Fünf Menschen sind bisher gestorben: vier Passanten wurden bei dem Anschlag getötet, darunter zwei Frauen und zwei Männer. Zudem wurde einer der Attentäter an der Ruprechtskirche von der Polizei erschossen.

Der getötete mutmaßliche Attentäter war nach Angaben von Bürgermeister Ludwig schwer bewaffnet. Die Polizei bestätigte ein Sturmgewehr und eine Pistole. Zudem trug der Mann demnach einen Sprengstoffgürtel, der sich später als Attrappe herausstellte.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind möglichweise weitere Täter auf der Flucht. Sicher sei dies allerdings nicht, so Innenminister Nehammer. Rund 1.000 Beamte seien im Einsatz.

Die Wohnung des getöteten Attentäters wurde durchsucht. Dabei gab es auch Festnahmen, berichtet die österreichische Nachrichtenagentur APA.

Angenommen wird ein islamistisches Motiv. Innenminister Nehammer sprach am Morgen von eindeutigen Hinweisen, dass der "radikalisierte Täter sich besonders mit dem Islamischen Staat verbunden fühlte". Ein antisemitischer Hintergrund könne angesichts des Tatorts nicht ausgeschlossen werden, sagte Kurz mit Blick auf den Ort der ersten Schüsse nahe einer Synagoge. Die Synagoge war zum Zeitpunkt des Anschlags bereits geschlossen gewesen.

Die Wiener Polizei forderte das österreichische Bundesheer zur Unterstützung an. Die Soldaten übernahmen den Objektschutz in Wien, damit sich die Polizisten auf die Fahndung nach weiteren Tätern konzentrieren können.

Das gesamte Zentrum der österreichischen Hauptstadt war in der Nacht weiträumig abgesperrt. An die Bürger appellierten die Behörden, zu Hause zu bleiben und auch am Dienstag die Innenstadt zu meiden. Auch die Schüler müssten nicht zur Schule gehen, wenn sie oder die Eltern das nicht wollten.