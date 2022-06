Die meisten haben das Land verlassen

Sikhs sind im vorwiegend muslimischen Afghanistan eine kleine religiöse Minderheit. Die Religionsgemeinschaft wurde wiederholt Opfer von Gewalt. Zuletzt waren im MÀrz 2020 bei einem Angriff des IS auf einen anderen Sikh-Tempel in Kabul 25 Menschen getötet worden. Heute leben in Afghanistan nur noch rund 200 AnhÀnger der Religion. In den 70er Jahren waren es noch rund eine halbe Million.