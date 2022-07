Boris Johnson: So wehrt er sich gegen Rücktrittsforderungen

Premierminister unter Druck So wehrt sich Johnson gegen R├╝cktrittsforderungen Von dpa , ne 06.07.2022 - 13:55 Uhr Lesedauer: 1 Min. Boris Johnson: Der britische Premierminister stellt sich der traditionellen Befragung im Parlament. (Quelle: Reuters TV/Reuters-bilder)

Die R├╝cktrittsforderungen an Boris Johnson sind so laut wie nie zuvor. Doch der britische Premier zeigt sich entschlossen ÔÇô und will an der Macht bleiben.

Trotz scharfer Kritik aus den eigenen Reihen macht der britische Premierminister Boris Johnson derzeit keine Anstalten, von seinem Amt zur├╝ckzutreten. "In schweren Zeiten erwartet man von einer Regierung, dass sie ihre Arbeit fortsetzt und nicht davonl├Ąuft", sagte Johnson am Mittwoch bei der traditionellen Befragung des Regierungschefs im Parlament. Sp├Ąter betonte er erneut: Die Aufgabe eines jeden Premierministers, der ein starkes Mandat erhalten habe, sei weiterzumachen. "Und das ist, was ich tun werde."

Johnson betonte, dass am Mittwoch eine gro├če Steuersenkung f├╝r Familien in Kraft getreten sei ÔÇô und dass die Priorit├Ąt des Landes auf dieser Entlastung liege. "Heute ist ein wichtiger Tag", sagte der konservative Politiker weiter. Seine ├äu├čerungen geben damit allen Anlass zu der Annahme, dass er seine Arbeit fortsetzen will.