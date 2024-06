Aktualisiert am 28.06.2024 - 20:00 Uhr

Die Reaktion auf Joe Bidens Auftritt bei der TV-Debatte gegen Donald Trump waren verheerend. Doch am Tag nach dem Duell gibt sich der 81-Jährige kämpferisch.

Einen Tag nach der ersten TV-Debatte im US-Präsidentschaftswahlkampf hat Präsident Joe Biden eigene Schwächen bei dem Auftritt eingeräumt. "Ich weiß, ich bin kein junger Mann, um das Offensichtliche zu sagen", sagte Biden bei einem Auftritt in North Carolina. Gleichzeitig machte der 81-Jährige deutlich, nicht aus dem Wahlkampf aussteigen zu wollen: "Wenn du zu Boden gehst, stehst du wieder auf."

Er sei in den Bundesstaat gekommen, weil er ihn im November gewinnen wolle. Und wenn er in North Carolina gewinne, werde er auch die Präsidentschaftswahl für sich entscheiden. "Ich würde nicht wieder antreten, wenn ich nicht mit meinem ganzen Herzen und meiner Seele glauben würde, dass ich diesen Job machen kann."

Biden, der in Begleitung seiner Frau Jill erschienen war, räumte ein, dass er nicht mehr so gut debattieren und flüssig reden könne wie früher: "Aber eines weiß ich: Ich weiß, wie man die Wahrheit sagt. Ich kann richtig von falsch unterscheiden. Ich weiß, wie man diesen Job macht. Ich weiß, wie man Dinge erledigt", sagte er in Richtung seines Kontrahenten Donald Trump.