US-Präsident Joe Biden hat sich bei seinem Auftritt beim Parteitag der Demokraten emotional gezeigt.

Bei der Begrüßung durch seine Tochter Ashley auf der Bühne kämpfte der 81-Jährige mit den Tränen.

Zuvor hatte seine Tochter mit einer ebenfalls emotionalen Rede über ihre Kindheit und ihren Vater gesprochen.

“Er sagte mir, ich könne alles sein und alles tun. Als Kind saß ich auf dem Ledersessel in seinem Büro und machte meine Hausaufgaben, und er saß neben mir und arbeitete am Entwurf des Gesetzes gegen Gewalt gegen Frauen. Und er war nicht nur ein Mädchen-Papa, ich konnte sehen, dass er Frauen schätzte und ihnen vertraute, wie er auf seine Mutter hörte, wie er an seine Schwester glaubte und vor allem, wie er die Karriere meiner Mutter respektierte.”

Biden wurde von den versammelten Delegierten mit einer Standing Ovation gefeiert.

Seit seiner Ankündigung, nicht zur Wiederwahl anzutreten, sind ca. vier Wochen vergangen.

Die Rede des Präsidenten auf dem Parteitag in Chicago bildete den Auftakt zu einer viertägigen Veranstaltung.