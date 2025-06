Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

In der Nacht zum Sonntag haben die USA nach eigenen Angaben die drei wichtigsten Atomanlagen des Iran angegriffen und mutmaßlich zerstört. Die Folgen der Attacke sind unvorhersehbar – für den Nahen Osten und darüber hinaus.

Wenn es stimmt, was die US-Regierung unter Donald Trump behauptet, dann sind die Einrichtungen Isfahan, Natans und Fordo, in denen der Iran mutmaßlich waffenfähiges Uran anreicherte, Geschichte. Amerikanische Tarnkappenbomber vom Typ B-2 haben demnach über den Anlagen, so behauptet es der US-Präsident, "eine volle Bombenladung" abgeworfen. Auch wenn der Iran diese Aussagen nicht bestätigt und erst recht keine unabhängige Quelle sie verifizieren kann, so ist nach Lage der Dinge davon auszugehen, dass das Mullah-Regime in Teheran auf ihrem Weg, eine Atommacht zu werden, weit zurückgeworfen wurde.

Der Iran will "mit allen Mitteln" auf das militärische Eingreifen der USA reagieren. Am Morgen sandte er mindestens 40 Flugkörper gen Israel. Nicht alle konnte die israelische Luftabwehr vom Himmel holen: Dutzende Menschen wurden verletzt. Es steht zu befürchten, dass das nicht die letzte Reaktion der iranischen Führung war. Und auf jede ihrer Antworten werden Israel und die USA ihrerseits reagieren.

Jede neue Eskalation im Nahen Osten, jede weitere Umdrehung der Gewaltspirale, muss die Welt zutiefst besorgen. Denn kein noch so entschiedenes Machtwort von außen, kein noch so entschlossener Militärschlag kappt die Lunte zu diesem ewigen Pulverfass. Der US-Angriff mag die Lage im Nahen Osten zwar kurzfristig beherrschbarer und zumindest für Israel sicherer machen. Ein langfristiger Frieden oder aber eine nachhaltige Entspannung sind dennoch unwahrscheinlicher denn je. Im Gegenteil: die Krise droht zum endlosen Krieg zu werden, in den noch mehr Länder hineingezogen werden könnten und der andere teuer zu stehen kommen wird. Auch Donald Trump selbst.

Der Iran soll der Atomwaffe sehr nahe gewesen sein

Nach der Auffassung der internationalen Atombehörde IAEA verfügte der Iran zum Zeitpunkt der US-Luftschläge über Uran, das bis auf 60 Prozent angereichert wurde. Ab einer Anreicherungsstufe von 20 Prozent gilt Uran als "hochangereichert". Sobald ein Anreicherungsgrad von 90 Prozent erreicht wird, können damit auch atomare Sprengköpfe hergestellt werden.

"Die Atomwaffe" in der Hand religiöser Fanatiker, die die Auslöschung Israels mehr oder minder unverblümt zur Räson ihrer islamischen Republik gemacht haben, ist eine Vorstellung, die die internationale Staatengemeinschaft nicht akzeptieren kann. Israel schon gar nicht. Nichts würde die Auslöschung Israels für das Regime in Teheran erreichbarer machen als eine Batterie nuklear bestückter Raketen. Die Folgen für die ganze Welt wären unabsehbar.

Israel in seiner jetzigen Form wäre möglicherweise verloren. Kein amerikanischer Stützpunkt in der Region wäre mehr sicher, kein Verbündeter, auch die gesamte arabische Welt nicht, wo viele den Iran mit tiefem Argwohn sehen. Nicht auszuschließen, dass andere Mächte in der Region versuchen würden, sich ebenfalls in die Lage zu versetzen, Atomwaffen einsetzen zu können.

Reflexhafte Kritik und spontanes Aufatmen

Insofern hatte Donald Trump einige starke Argumente auf seiner Seite, als er den Befehl zum Angriff auf die iranischen Atomanlagen gab. So geübt man darin ist, Trumps Entscheidungen reflexhaft zu kritisieren und ihn zu dämonisieren: Den Iran auf seinem Weg zur Atommacht entscheidend zurückzuwerfen, ist nachvollziehbar, vielleicht sogar notwendig gewesen.