Donald Trumps Pläne könnten Amerikas Demokratie in ihren Grundfesten erschüttern. Mit umstrittenen Personalentscheidungen und einer Strategie der Spaltung steuert er auf eine Machtübernahme zu, die das Land radikal verändern kann.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Als Joe Biden in dieser Woche im Oval Office vor einem flackernden Feuer im Kamin auf seinen Vorgänger und Nachfolger im Amt traf, sollte die Nation beruhigt werden. Der US-Präsident wollte mit seiner Geste zeigen, dass für ihn die demokratischen Normen gelten. Mehr konnte er in diesem Moment auch kaum machen. Doch der Kontrast zu Donald Trump hätte gar nicht größer sein können. Denn der hatte vor vier Jahren diesen Übergang der Macht verweigert. Trump verschwand nach dem Chaos vom 6. Januar 2021 einfach so nach Florida – ohne Kamingespräch.

Doch das fast schon penetrante Lachen von Joe Biden, der betont friedliche Händedruck der beiden Staatsmänner, sind in Wahrheit eine Illusion. Parallel zu dieser scheinbar überparteilichen Inszenierung arbeiten Trump und sein "Transition Team" an einer staatlichen Neuordnung, wie sie Amerika wohl seit 100 Jahren nicht gesehen hat. Es geht dabei um mehr als nur um einen vermeintlichen Bürokratieabbau. Trumps Plan, den Regierungsapparat, die Gesetzgebung und das Justizwesen mit Loyalisten zu durchdringen, ist in vollem Gange und wird wahrscheinlich erfolgreich sein.

Das spiegelt sich aktuell ganz besonders durch seine Personalbesetzungen in seinem künftigen Kabinett wider. Ob es sein gewünschter neuer Justizminister Matt Gaetz ist, seine neue Geheimdienstkoordinatorin Tulsi Gabbard, sein neuer Verteidigungsminister Pete Hegseth oder sein neuer Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. – Trumps Entscheidungen fallen vielfach auf seine umstrittensten Verbündeten. Auf Personen, die sogar in der eigenen Partei für Aufruhr sorgen. Die üblichen Sicherheitschecks für neue Regierungsmitglieder durch das FBI will er offenbar dieses Mal teils von privaten Firmen durchführen lassen. Trump will kontrollieren, aber vermeiden, kontrolliert zu werden.

Loyalität oder Zerstörung

Das Vorgehen dieses zweiten Donald Trump lässt tief blicken. Denn indem er offensichtlich bereit wie nie zuvor ist, die Grenzen des Akzeptablen zu überschreiten, zeigt sich sein wahres Muster: Trump setzt wie nie zuvor auf Spaltung und Chaos. Er setzt auf die Zerstörung jenes vorbildhaften Systems, das amerikanische Präsidenten seit fast 250 Jahren kontrolliert hat. Und dabei verfolgt er mehrere Strategien.

Indem der künftige Präsident etwa Kandidaten für sein Kabinett vorschlägt, die schlicht untragbar wirken, testet Donald Trump etwa die Loyalität der republikanischen Senatoren aus. Wer sich seinen Nominierungen jetzt in den Weg stellt, der soll politisch kaltgestellt werden. "Dann werden wir euch aus dem Senat entfernen": Drohungen wie diese werden von Trump ergebenen Senatoren ganz offen ausgesprochen.

Trump plant zudem, die eigentlich gesetzmäßige Bestätigung seiner Regierungsmannschaft durch den Senat mit einer veralteten Regelung zu umgehen. Wer bei diesem Vorhaben nicht mitmacht, muss um seine Wiederwahl fürchten. Hinter all diesen Manövern steckt letztlich nicht nur der Wunsch, ohne Widerstände durchregieren zu können. Trump will mit solchen aufgestellten Loyalitätsfallen auch noch den letzten Rest der "Grand Old Party" (GOP) zerstören und seine "Make America Great Again"-Bewegung allmächtig machen. Innerparteiliche Demokratie stört da nur.

Ein Krieg gegen die Institutionen

Trumps Regierungsverständnis ist damit schon vor Beginn seiner Amtszeit das von andauernder Provokation. Seine Macht beruhte bereits in seiner ersten Amtszeit vielfach auf Chaos und nicht auf Gestaltung. Das hat für ihn zweierlei Vorteile: