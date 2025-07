Grüne und Linke im Bundestag wollen die Verfasserin des Maskenberichts in den Ausschüssen für Gesundheit und Haushalt anhören. Der sogenannte Sudhof-Bericht hatte in der vergangenen Woche den früheren Gesundheitsminister und jetzigen Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) unter Druck gebracht.

Lauterbach gab Bericht in Auftrag

Der Bericht war vergangene Woche öffentlich geworden . Sudhof kritisiert darin unter anderem, Spahn sei "gegen den Rat seiner Fachabteilungen" in großem Umfang in die Schutzmasken-Beschaffung eingestiegen. Dadurch seien Milliardenrisiken für den Staat entstanden, obwohl mit Beschaffung erfahrene Behörden bereitgestanden und gewarnt hätten. ( Lesen Sie hier mehr zu den Inhalten des Sudhof-Berichts. )

Spahn hatte sich in der vergangenen Woche einer Befragung im Haushaltsausschuss gestellt. Danach sagte er, er halte die meisten Vorwürfe gegen sich für entkräftet. Was stimme, sei, dass das Gesundheitsministerium in der Ausnahmesituation Pandemie mitunter überfordert gewesen sei. Spahn gab auch zu, sich zum Teil über den Rat von Fachleuten in seinem Ministerium hinweggesetzt zu haben. Er argumentierte, in dieser Notsituation seien Entscheidungen nötig gewesen.