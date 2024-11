Sarah McBride vor dem US-Repräsentantenhaus: Sie wird bald die erste trans Abgeordnete in der Regierung sein. (Quelle: IMAGO/Bill Clark/imago)

Delaware hat die erste trans Abgeordnete in den US-Kongress gewählt. Dort stößt sie bereits auf den ersten Widerstand: Republikaner wollen ihr die Toilette verwehren.

Noch bevor Sarah McBride als erste trans Frau in den US-Kongress einzieht, will eine Abgeordnete der Republikaner ihr die Nutzung von Damen-Toiletten verbieten. Kongress-Mitglieder und Beschäftigte sollen nur Toiletten und Umkleiden gemäß ihrem "biologischen Geschlecht" benutzen dürfen, heißt es in einer von der Republikanerin Nancy Mace vorgeschlagenen Resolution.