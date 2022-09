Bericht: Amt untersucht mögliches Corona-Fehlverhalten von Karl Lauterbach

Lauterbach war im August an Corona erkrankt. Am 4. August begab er sich nach einem positiven Corona-Schnelltest in Quarantäne, am 9. August veröffentlichte er auf Twitter ein Bild von vier Selbsttests und schrieb "Die letzten 4 Tage". Die Positiv-Striche auf den Tests verblassen zunehmend, auf dem vierten ist zumindest auf dem Bild kein zweiter Strich mehr zu erkennen. Nach drei weiteren Schnelltests nahm er am 10. August in Präsenz an einer Kabinettssitzung teil.