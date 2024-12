In vielen deutschen Städten ist der Weihnachtsmarkt fester Bestandteil der Vorweihnachtszeit. Der Anschlag in Magdeburg hat das vorweihnachtliche Treiben in eine Tragödie verwandelt. Mindestens fünf Tote und über 200 Verletzte forderte die Tat eines Mannes saudi-arabischer Herkunft, der mit einem Auto durch die Menschenmenge raste.